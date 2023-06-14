Тиафо поздравил Колдуэлл-Поупа со вторым титулом чемпиона НБА

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо поздравил атакующего защитника «Денвер Наггетс» Кентавиуса Колдуэлл-Поупа с завоеванием второго титула чемпиона Национальной баскетбольной ассоцицации.

«Поздравляю со вторым чемпионским титулом, мой большой друг», — написал Тиафо на своей странице в социальной сети, приложив фото Колдуэлл-Поупа с чемпионским кубком.

30-летний Кентавиус Колдуэлл-Поуп стал двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации после того, как «Денвер Наггетс» со счётом 4-1 обыграл «Майами Хит» в финальной серии плей-офф и впервые в своей истории завоевал титул чемпионов.

Ранее Колдуэлл-Поуп становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2020 году. Спортсмен перешёл в «Денвер» в июле 2022 года.