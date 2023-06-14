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«Вашингтон» рассмотрит вариант с обновлением состава и уходом Била

«Вашингтон» рассмотрит вариант с обновлением состава и уходом Била
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Атакующий защитник, лидер «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил может сменить клуб, сообщает ESPN US.

По информации источника, руководители «Вашингтона» намерены обсудить сценарии развития клуба, одним из которых является продолжение строительства команды вокруг высокооплачиваемого Била. Другим вариантом может стать курс на обновление команды и акцент на молодых игроков. В таком случае Бил может быть выгодно обменян. Сообщается, что 29-летний баскетболист интересен сразу нескольким командам Национальной баскетбольной ассоциации.

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В минувшем регулярном сезоне НБА Бил принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 23,2 очка, делая 5,4 передачи и 3,9 подбора. «Вашингтон» по итогам регулярки не попал в плей-офф, заняв 12-е место в Восточной конференции.

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