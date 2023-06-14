Аналитик НБА — о Йокиче: он меняет игру так же, как Карри десять лет назад
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Известный аналитик Национальной баскетбольной ассоциации Майк Гринберг высказался о звёздном сербском центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче после победы в финале НБА.
«Я думаю, что Никола Йокич собирается сделать для НБА что-то похожее на то, что Стеф Карри сделал для игры десять лет назад… Разыгрывающий ростом 211 см станет тем, что все хотели видеть в НБА… Он собирается изменить этот вид спорта», — сказал Гринберг в программе Get Up.
Напомним, «Денвер» обыграл «Майами Хит» в пятом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации со счётом 94:89 и впервые в истории стал чемпионом, выиграв серию — 4-1. Сербский центровой Никола Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии.
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