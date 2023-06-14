Кей Си Риверс покинул «Самару»

«Самара» объявила об уходе 36-летнего американского защитника Кей Си Риверса.

«Защитник Кей Си Риверс покидает наш клуб.

Кей Си стал одним из самых «звёздных» новичков «Самары» в прошлое межсезонье. И его опыт, безусловно, помог нашей команде освоиться в Единой лиге ВТБ. Всего за нашу команду он провёл 30 матчей в чемпионате, в которых в среднем набирал 7,9 очка и делал 3,6 подбора.

Мы благодарим Кей Си Риверса за время, проведённое в нашем клубе, и желаем ему удачи и успеха в дальнейших начинаниях», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой клуба.

Риверс перешёл в «Самару» в августе 2022 года из «Зенита», за который выступал с 2020 года. Помимо санкт-петербургского клуба, в России американский игрок выступал также в составе «Локомотива-Кубань» и «Химок».