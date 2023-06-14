Кей Си Риверс покинул «Самару»

«Самара» объявила об уходе 36-летнего американского защитника Кей Си Риверса.
«Защитник Кей Си Риверс покидает наш клуб.
Кей Си стал одним из самых «звёздных» новичков «Самары» в прошлое межсезонье. И его опыт, безусловно, помог нашей команде освоиться в Единой лиге ВТБ. Всего за нашу команду он провёл 30 матчей в чемпионате, в которых в среднем набирал 7,9 очка и делал 3,6 подбора.
Мы благодарим Кей Си Риверса за время, проведённое в нашем клубе, и желаем ему удачи и успеха в дальнейших начинаниях», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой клуба.
Риверс перешёл в «Самару» в августе 2022 года из «Зенита», за который выступал с 2020 года. Помимо санкт-петербургского клуба, в России американский игрок выступал также в составе «Локомотива-Кубань» и «Химок».
- 14 июня 2023
-
23:31
-
23:16
-
23:03
-
22:20
-
22:04
-
21:50
-
21:04
-
20:47
-
20:31
-
19:17
-
18:49
-
18:34
-
18:09
-
17:39
-
16:44
-
16:12
-
15:33
-
15:02
-
15:00
-
14:55
-
14:00
-
13:50
-
13:46
-
12:47
-
12:42
-
12:35
-
11:53
-
11:44
-
11:35
-
10:33
-
10:27
-
10:16
-
09:52
-
09:47
-
09:42