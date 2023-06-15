В «Самаре» высказались об уходе Кей Си Риверса

Президент баскетбольного клуба «Самара» Камо Погосян высказался об уходе американского защитника Кей Си Риверса.

«Связан ли уход Риверса из команды с его высокой зарплатой? Ну, он был далеко не самый высокооплачиваемый. Никуда он не ушёл. Просто у него закончился контракт, один сезон. Вот и всё.

Дело в том, что его брал предыдущий тренер. Сейчас у нас другой тренер — у него свои приоритеты. Тем более Кей Си в составе нашей команды был самым возрастным баскетболистом. А у нас сейчас всё‑таки курс на то, чтобы брать игроков помоложе. И даже легионеров. А так Кей Си Риверсу большое спасибо. Он был одним из топовых игроков у нас в команде. И ментально он подходил, по человеческим качествам. Плюс опытный игрок. Никаких вопросов к нему не возникало. С ним было приятно работать. У Кей Си были свои болельщики в Самаре, многим он нравился. Так получилось, что на один год. На следующий сезон мы хотим, чтобы игроки были не старше 30 лет», — приводит слова Погосяна «Матч ТВ».