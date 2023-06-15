Вембаньяма и ещё 18 игроков приглашены в «Зелёную комнату» драфта НБА

НБА определила 19 баскетболистов, которые будут присутствовать в «Зелёной комнате» во время процедуры драфта 22 июня, сообщает ESPN. Это место перед сценой на церемонии, где лучшие молодые игроки сидят за столиками в присутствии родных и агентов.

В число 19 вошли Виктор Вембаньяма, Брэндон Миллер, Скут Хендерсон, Амен Томпсон, Осар Томпсон, Кэмерон Уитмор, Джарас Уокер, Энтони Блэк, Тэйлор Хендрикс, Грейди Дик, Билаль Кулибали, Кейсон Уоллес, Ник Смит, Дерек Лайвли II, Кобе Бафкин, Джейлен Худ-Шифино, Джетт Ховард, Джордан Хоукинс и Кейонте Джордж.

По данным источника, дополнительные приглашения в ближайшие дни получат ещё четыре или пять баскетболистов. В этом году игрокам будет разрешено позвать за их индивидуальные столы по десять человек, хотя в прошлом допускалось только по пять.

Приглашение в «Зелёную комнату» считается положительным знаком для получения высокого номера драфта, хотя в прошлом бывали случаи, когда баскетболисты отсюда выбирались только во втором раунде.