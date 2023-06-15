Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чендлер Парсонс назвал игрока, который бы идеально сочетался с Джоэлем Эмбиидом

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чендлер Парсонс считает, что звёздный атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил идеально дополнил бы центрового Джоэла Эмбиида в «Филадельфии Сиксерс».

«Я думаю, что Брэдли Бил идеально бы сочетался с Джоэлем Эмбиидом. Я знаю, что Брэдли заключил долгосрочный контракт с «Уизардс», но не думаю, что он хочет туда возвращаться», — сказал Парсонс в эфире FanDuel TV.

Действующий контракт 29-летнего Била рассчитан до конца сезона-2026/2027 (опция игрока на $ 57,12 млн). По итогам сезона-2022/2023 баскетболист заработает $ 43,27 млн.

В минувшем регулярном сезоне атакующий защитник принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 23,2 очка, 5,4 передачи и 3,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 50,6, трёхочковых — 36,5.