Уокер Кесслер согласился играть за сборную США на чемпионате мира — 2023

Центровой «Юта Джаз» Уокер Кесслер согласился выступать за сборную США на чемпионате мира – 2023, сообщил в «твиттере» инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. В минувшем сезоне в НБА Кесслер был новичком. Согласно статистике, в его активе 9,2 очка, 8,3 подбора и 2,3 блок-шота в среднем за матч.

Ранее сообщалось, что готовность сыграть за сборную США на чемпионате мира выразили Остин Ривз («Лос-Анджелес Лейкерс»), Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»), Микал Бриджес («Бруклин Нетс»), Бобби Портис («Милуоки Бакс») и Тайриз Халибертон («Индиана Пэйсерс»).

Официально состав команды США пока не публиковался. Чемпионат мира — 2023 пройдёт с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филиппинах. На первом групповом этапе соперниками США будут Иордания, Греция и Новая Зеландия.