Уокер Кесслер согласился играть за сборную США на чемпионате мира — 2023

Центровой «Юта Джаз» Уокер Кесслер согласился выступать за сборную США на чемпионате мира – 2023, сообщил в «твиттере» инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. В минувшем сезоне в НБА Кесслер был новичком. Согласно статистике, в его активе 9,2 очка, 8,3 подбора и 2,3 блок-шота в среднем за матч.
Ранее сообщалось, что готовность сыграть за сборную США на чемпионате мира выразили Остин Ривз («Лос-Анджелес Лейкерс»), Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»), Микал Бриджес («Бруклин Нетс»), Бобби Портис («Милуоки Бакс») и Тайриз Халибертон («Индиана Пэйсерс»).
Официально состав команды США пока не публиковался. Чемпионат мира — 2023 пройдёт с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филиппинах. На первом групповом этапе соперниками США будут Иордания, Греция и Новая Зеландия.
- 15 июня 2023
-
05:32
-
05:25
-
05:24
-
04:23
-
04:15
-
03:48
-
02:44
-
01:45
-
01:30
-
00:00
- 14 июня 2023
-
23:52
-
23:31
-
23:16
-
23:03
-
22:20
-
22:04
-
21:50
-
21:04
-
20:47
-
20:31
-
19:17
-
18:49
-
18:34
-
18:09
-
17:39
-
16:44
-
16:12
-
15:33
-
15:02
-
15:00
-
14:55
-
14:00
-
13:50
-
13:46
-
12:47