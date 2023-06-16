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Эксперт назвал команду, которая составит конкуренцию «Денверу» в следующем сезоне

Эксперт назвал команду, которая составит конкуренцию «Денверу» в следующем сезоне
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Эксперт ESPN Брайан Кастер рассказал о команде, которая создаст больше всего проблем «Денвер Наггетс» в Западной конференции в следующем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я выберу команду, о которой вы наверняка забыли. Как насчёт «Сакраменто Кингз»? У них есть тренер года в лица Майка Брауна. У них лучший игрок в клатче — ДеАарон Фокс. Домантас Сабонис? Думаю, летом он поработает над своей игрой со средней дистанции. «Кингз» — эта та команда, которая довела серию с «Голден Стэйт» до семи матчей», — сказал Кастер в эфире программы Get Up.

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Напомним, «Сакраменто Кингз» уступил в 1/4 финала плей-офф НБА в Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 3-4. «Денвер Наггетс» стал чемпионом НБА, обыграв в финальной серии «Майами Хит» — 4-1.

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