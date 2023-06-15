Никола Йокич признался, что потерял награду MVP финала НБА

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал о потере награды MVP финальной серии НБА после матча.

«Я действительно не знаю, где она. Я оставил трофей MVP финала в комнате Спарки Гонсалеса, и его там больше нет. Так что я не знаю», — сказал Йокич в интервью с Маликой Эндрюс.

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89. Таким образом, «Наггетс» стали чемпионами НБА.

28-летний сербский центровой Никола Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии. Йокич стал шестым игроком, рождённым за пределами США, которому удалось стать MVP финала.