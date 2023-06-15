Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

На одной из главных улиц Нью-Йорка появился огромный баннер с Николой Йокичем

На одной из главных улиц Нью-Йорка появился огромный баннер с Николой Йокичем
Аудио-версия:
Комментарии

На одной из самых главных улиц Нью-Йорка в США появился баннер от Nike вместе со звёздным сербским центровым «Денвер Наггетс» Николой Йокичем.

На огромном здании выставлена огромная фотография счастливого Йокича. «Без шуток», – гласит надпись рекламного щита.

Фото: TickPick

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89. Таким образом, «Наггетс» стали чемпионами НБА.

Напомним, самым результативным игроком финального матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе 14 очков, восемь подборов и то же количество передач.

Материалы по теме
«Следующий шаг — стать династией». «Денвер» Йокича не остановится на одном трофее НБА
«Следующий шаг — стать династией». «Денвер» Йокича не остановится на одном трофее НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023