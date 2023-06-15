На одной из главных улиц Нью-Йорка появился огромный баннер с Николой Йокичем

На одной из самых главных улиц Нью-Йорка в США появился баннер от Nike вместе со звёздным сербским центровым «Денвер Наггетс» Николой Йокичем.
На огромном здании выставлена огромная фотография счастливого Йокича. «Без шуток», – гласит надпись рекламного щита.
Фото: TickPick
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89. Таким образом, «Наггетс» стали чемпионами НБА.
Напомним, самым результативным игроком финального матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе 14 очков, восемь подборов и то же количество передач.
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