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Сын Майкла Джордана рассказал об отношениях с бывшей женой Скотти Пиппена

Сын Майкла Джордана рассказал об отношениях с бывшей женой Скотти Пиппена
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Сын легендарного баскетболиста Майкла Джордана Маркус на подкасте Криса Харрисона рассказал об отношениях с бывшей женой партнёра Майкла по «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена Ларсой. По сообщениям, пара встречается с сентября 2022 года.

«Наши отношения сразу стали известны публике из-за прессы. Честно говоря, до того, как мы начали встречаться, мы были просто друзьями, ходили на ланч, общались. Когда наш роман стал достоянием общественности, мой отец сразу связался со мной и спросил, правда ли это. Я подтвердил, что да, мы встречаемся. Мой отец оказывает мне полную поддержку и просто хочет видеть меня счастливым. Так что проблем никаких не было.

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Конечно я понимаю, что со стороны это выглядит как шок. Мы это понимали и были осторожны, думали о том, как моя семья это воспримет. Когда мы поняли, что родители нас поняли и спокойно отнеслись ко всему — нам с Ларсой стало легче», — сказал Маркус.

Мнение по ситуации:
Роуз: Ларса Пиппен должна видеть в сыне Майкла Джордана скорее племянника, чем партнёра
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