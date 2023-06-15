Источник: Кайри Ирвинг был заинтересован в переходе в «Майами»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг заинтересован в переходе в «Майами Хит». Тем не менее более приоритетными целями для «Майами» являются разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард и защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил.
«Думаю, что Кайри хотел бы перейти в «Майами». Но я не думаю, что «Хит» будут потакать его желаниям, так что я бы не поставил на то, что этот переход состоится», — сказал журналист Айра Виндерман на радио SiriusXM NBA.
Кайри Ирвинг начинал сезон-2022/2023 в составе «Бруклин Нетс». По его запросу его обменяли в середине сезона в «Даллас Маверикс», где Ирвинг очутился в звёздном дуэте вместе со словенским разыгрывающим Лукой Дончичем. Несмотря на элитную пару, «Даллас» по итогам регулярного сезона оказался на 11-м месте, в Западной конференции не попав в зону плей-ин.
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