Источник: Кайри Ирвинг был заинтересован в переходе в «Майами»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг заинтересован в переходе в «Майами Хит». Тем не менее более приоритетными целями для «Майами» являются разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард и защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил.

«Думаю, что Кайри хотел бы перейти в «Майами». Но я не думаю, что «Хит» будут потакать его желаниям, так что я бы не поставил на то, что этот переход состоится», — сказал журналист Айра Виндерман на радио SiriusXM NBA.

Кайри Ирвинг начинал сезон-2022/2023 в составе «Бруклин Нетс». По его запросу его обменяли в середине сезона в «Даллас Маверикс», где Ирвинг очутился в звёздном дуэте вместе со словенским разыгрывающим Лукой Дончичем. Несмотря на элитную пару, «Даллас» по итогам регулярного сезона оказался на 11-м месте, в Западной конференции не попав в зону плей-ин.