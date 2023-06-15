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The Ringer составил топ игроков в НБА, Йокич — 1-й, Леброн — вне первой десятки

The Ringer составил топ игроков в НБА, Йокич — 1-й, Леброн — вне первой десятки
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Известный медиапортал The Ringer опубликовал список 125 лучших баскетболистов НБА на данный момент.

Список лучших игроков НБА по версии The Ringer:

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
2. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
4. Кевин Дюрант («Финикс Санз»).
5. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»).
6. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
7. Лука Дончич («Даллас Маверикс»).
8. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).
9. Джимми Батлер («Майами Хит»).
10. Девин Букер («Финикс Санз»).
11. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»).
12. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
13. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
14. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»).
15. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).

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