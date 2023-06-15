Шакил О’Нил: фанаты «Лейкерс» не поставят статую Леброну, так как они очень жадные

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), член Зала славы Шакил О'Нил обратился к фанатам «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Если они хотят поставить Леброну статую — я бы нормально это воспринял. Но фанаты «Лейкерс» очень жадные. Окей, Леброн принёс нам чемпионство в «пузыре», но когда ты нам принесёшь ещё один титул? Они всегда так размышляют», – приводит слова О’Нила журналист Брэндон Робинсон.
Напомним, в нынешнем сезоне НБА Джеймс вместе со своей командой дошёл до финала Западной конференции, где в четырёх матчах уступил «Денвер Наггетс». На пути к финалу «озёрники» обыграли «Мемфис Гриззлиз» и «Голден Стэйт Уорриорз».
На пресс-конференции после проигрыша в серии с «Денвером» 38-летний форвард заявил, что задумывается о завершении карьеры. Его текущий контракт с «Лейкерс» действует до 2024 года.
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