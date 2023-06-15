Эрик Споэльстра: Бэм Адебайо, возможно, лучший обороняющийся игрок в лиге
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказал своё мнение насчёт оборонительных навыков своего подопечного центрового Эдриса Адебайо.
«Бэм Адебайо является возможно лучшим обороняющимся игроком в лиге на протяжении нескольких лет. Почему-то он не получает за свою оборону должного признания в лиге. Возможно это из-за того, что у него нет высоких показателей по блокшотам, или на что они там ещё смотрят», — приводит слова Споэльстра NBACentral.
В сезоне 2022/2023 Адебайо занял восьмое место по показателю «доля побед команды при игре в обороне» (показатель, отображающий количество побед, которые принёс игрок своими действиями в обороне). Но по показателю «оборонительный плюс-минус» Бэм занял лишь 39 место среди всех игроков лиги.
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