Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джерри Уэст: у Стефена Карри есть уникальный навык, который изменил баскетбол

Джерри Уэст: у Стефена Карри есть уникальный навык, который изменил баскетбол
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок и менеджер клубов НБА Джерри Уэст высказался по поводу лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«У Стефена Карри есть тот уникальный навык, который сильно изменил баскетбол, и чем больше все подчёркивают это, тем больше эти маленькие дети, о которых вы говорите, подталкивают их всё чаще упоминать это», — сказал Уэст на подкасте.

Стефен Карри провёл 56 матчей в регулярном чемпионате текущего сезона, в которых набирал в среднем за игру 29,4 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 6,3 результативной передачи.

НБА. Что произошло ночью?
«Раздражение». С Зайоном уже определились? Что произошло в НБА, пока вы спали
«Раздражение». С Зайоном уже определились? Что произошло в НБА, пока вы спали

В плей-офф у Карри 13 игр, которые он завершил со статистикой 30,5 очка, 5,2 подбора и 6,1 результативной передачи в среднем за игру.

Стефену Карри в марте исполнилось 35 лет, он с 2009 года выступает за «Голден Стэйт Уорриорз». Разыгрывающий четырежды становился чемпионом НБА и дважды признавался самым ценным игроком чемпионата.

Стефен и его конкуренты с драфта — 2009:
Шесть игроков ушли перед Стефом Карри на драфте НБА — 2009. Где они сейчас?
Истории
Шесть игроков ушли перед Стефом Карри на драфте НБА — 2009. Где они сейчас?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023