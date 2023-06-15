Джерри Уэст: у Стефена Карри есть уникальный навык, который изменил баскетбол

Бывший игрок и менеджер клубов НБА Джерри Уэст высказался по поводу лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.
«У Стефена Карри есть тот уникальный навык, который сильно изменил баскетбол, и чем больше все подчёркивают это, тем больше эти маленькие дети, о которых вы говорите, подталкивают их всё чаще упоминать это», — сказал Уэст на подкасте.
Стефен Карри провёл 56 матчей в регулярном чемпионате текущего сезона, в которых набирал в среднем за игру 29,4 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 6,3 результативной передачи.
В плей-офф у Карри 13 игр, которые он завершил со статистикой 30,5 очка, 5,2 подбора и 6,1 результативной передачи в среднем за игру.
Стефену Карри в марте исполнилось 35 лет, он с 2009 года выступает за «Голден Стэйт Уорриорз». Разыгрывающий четырежды становился чемпионом НБА и дважды признавался самым ценным игроком чемпионата.
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