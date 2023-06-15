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Рэпер Дрейк выиграл $ 830 тысяч, поставив на победу «Денвера» в НБА

Рэпер Дрейк выиграл $ 830 тысяч, поставив на победу «Денвера» в НБА
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Две недели назад американский рэпер Дрейк опубликовал в социальных сетях скриншот, на котором видно, что он сделал ставку на «Денвер Наггетс» в финале НБА.

Согласно условиям, уроженец Торонто должен был получить $ 600 тысяч, если «Наггетс» выиграют финал НБА ровно в пяти матчах, и ещё $ 230 тысяч, если «Наггетс» победят, независимо от количества матчей. Итоговый выигрыш музыканта составил $ 830 тысяч.

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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89. Таким образом, «Наггетс» стали чемпионами НБА.

Напомним, самым результативным игроком финального матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи.

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