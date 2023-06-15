Александр Гудумак перешёл в «Самару»

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Тяжёлый российский форвард Александр Гудумак продолжит карьеру в «Самаре». Соглашение с игроком рассчитано на два сезона в формате «1+1».

Напомним, в прошедшем сезоне Гудумак выступал за «Енисей».

По итогам регулярного сезона Единой лиги ВТБ – 2022/2023 Александр в среднем набирал 7,8 очка и 3,1 подбора.

За пять сезонов с красноярским клубом наивысшим командным результатом стал выход в плей-офф в сезоне-2021/2022. «Енисей» занял седьмое место по итогам регулярного сезона, но уступил «Зениту» со счётом 0:3 в четвертьфинале.

Выступал за юношеские, молодежную и основную команды ЦСКА (2010-2014), «Автодор» (сентябрь 2014 — март 2015), «Красные Крылья» (март-апрель 2015), ПСК «Сахалин» (Южно-Сахалинск, 2015/2016), «Нижний Новгород» (2016/2017 и сентябрь-ноябрь 2018) и «Енисей» (2017/2018), «Восток-65» (Южно-Сахалинск, декабрь 2018 — май 2019) и вновь за «Енисей» (2019/2023).