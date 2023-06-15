Эрик Споэльстра: сочувствую Тайлеру Хирроу

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался по поводу того, что он не стал выпускать Тайлера Хирроу в пятом матче финала НБА с «Денвер Наггетс» (89:94).

«Сочувствую Тайлеру. В нём есть дух соперничества, поэтому я знаю, что он чувствовал после матча. Он такой же, как и все наши ребята в нашей раздевалке», — сказал Споэльстра.

Напомним, Хирроу получил перелом руки во время первого матча первого раунда плей-офф НБА в Восточной конференции с «Милуоки Бакс» (4-1 в серии). Ожидалось, что защитник вернётся к финальной серии плей-офф.

В минувшем регулярном сезоне 23-летний баскетболист принял участие в 67 встречах, набирая в среднем 20,1 очка, делая 5,4 подбора и 4,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 43,9, трёхочковых — 37,8.