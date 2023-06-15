«Мы не берём трубку». В «Сан-Антонио» сообщили, что не планируют обменивать Вембаньяму

«Сан-Антонио Спёрс» не планирует рассматривать какие-либо предложения об обмене Виктора Вембаньямы. Об этом сообщает SpursTalk.com со ссылкой на источника в команде.
«Предложения об обмене? Мы не берём трубку. Вембаньяма — это шанс переориентировать всю франшизу и развить опыт и успехи последних 30 лет. Он игрок такого типа. А главное, что он человек, который нам подходит», — сказал источник.
Напомним, Вембаньяма является прогнозируемым первым номером предстоящего драфта НБА. «Сан-Антонио Спёрс» будет иметь право первого выбора. Также сообщалось, что представители «Сан-Антонио» посещали Францию для встреч с Виктором.
Ранее стало известно, что НБА определила 19 баскетболистов, которые будут присутствовать в «Зелёной комнате» во время процедуры драфта 22 июня. В списке числится сам Виктор Вембаньяма.
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