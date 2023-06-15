Тимофей Герасимов перешёл в «Зенит»

Баскетбольный клуб «Зенит» подписал контракт с российским защитником Тимофеем Герасимовым на два года.

Последние два года Тимофей выступал за красноярский «Енисей», в завершившемся сезоне он был одним из лидеров команды, в среднем проводя на паркете по 26 минут. Средняя статистика: 8,6 очка, 4,3 подбора, четыре передачи.

26-летний защитник вышел на паркет в 31-м матче сезона, 28 раз — в стартовом составе. В феврале Тимофей принял участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, а на последнем сборе национальной команды сыграл в обоих товарищеских матчах в статусе капитана.

В «Зените» Тимофей будет выступать под 24-м номером.