Тимофей Герасимов перешёл в «Зенит»
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Баскетбольный клуб «Зенит» подписал контракт с российским защитником Тимофеем Герасимовым на два года.
Последние два года Тимофей выступал за красноярский «Енисей», в завершившемся сезоне он был одним из лидеров команды, в среднем проводя на паркете по 26 минут. Средняя статистика: 8,6 очка, 4,3 подбора, четыре передачи.
26-летний защитник вышел на паркет в 31-м матче сезона, 28 раз — в стартовом составе. В феврале Тимофей принял участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, а на последнем сборе национальной команды сыграл в обоих товарищеских матчах в статусе капитана.
В «Зените» Тимофей будет выступать под 24-м номером.
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