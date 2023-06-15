В Денвере ужесточат меры безопасности после стрельбы во время празднования победы в НБА

Полиция Денвера сообщила, что после стрельбы в центре города на параде в честь победы «Денвер Наггетс» в НБА будут приняты дополнительные меры безопасности.

«В первую очередь городские власти думают о безопасности тех, кто находится в городе — девять человек были ранены в понедельник вечером во время празднования.

Мы пересмотрели свой план проведения парада после стрельбы в понедельник, чтобы обеспечить наилучший план безопасности. Члены общества — наши лучшие глаза и уши. Всегда сообщайте нам о том, если видите что-то подозрительное», — говорится в заявлении полиции.

Ранее сообщалось, что десять человек получили огнестрельные ранения в Денвере во время празднования победы «Денвер Наггетс» в НБА. Трое человек находятся в критическом состоянии.