Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Зоран Лукич: не вижу глобальных проблем в сборной

Зоран Лукич: не вижу глобальных проблем в сборной
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Зоран Лукич оценил плюсы и минусы прошедшего сбора.

«Много времени уделялось индивидуальной работе. Также командно наигрывали то, что нужно было попробовать с командой Беларуси и, в дальнейшем, в будущих товарищеских играх. Огромный плюс этого сбора – то, что ребята получили игровое время. Небольшой минус заключался в том, что игроки закончили свой сезон в разное время: кто-то – две недели, а кто-то – полтора месяца назад.

Соответственно, они приехали на сбор в разном физическом состоянии. Поэтому для нас было важно в первую очередь посмотреть, как кто выдержал эту нагрузку. Точнее, это не минус, а независящая от нас ситуация, связанная с окончанием сезона. Что касается глобальных проблем, их я в сборной не вижу. Будем смотреть, какие игры последуют дальше и что в них надо будет корректировать», – приводит слова Лукича РФБ.

Материалы по теме
Зоран Лукич рассказал, когда сборная России должна будет провести следующий сбор
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023