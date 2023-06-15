Зоран Лукич: не вижу глобальных проблем в сборной

Главный тренер сборной России Зоран Лукич оценил плюсы и минусы прошедшего сбора.
«Много времени уделялось индивидуальной работе. Также командно наигрывали то, что нужно было попробовать с командой Беларуси и, в дальнейшем, в будущих товарищеских играх. Огромный плюс этого сбора – то, что ребята получили игровое время. Небольшой минус заключался в том, что игроки закончили свой сезон в разное время: кто-то – две недели, а кто-то – полтора месяца назад.
Соответственно, они приехали на сбор в разном физическом состоянии. Поэтому для нас было важно в первую очередь посмотреть, как кто выдержал эту нагрузку. Точнее, это не минус, а независящая от нас ситуация, связанная с окончанием сезона. Что касается глобальных проблем, их я в сборной не вижу. Будем смотреть, какие игры последуют дальше и что в них надо будет корректировать», – приводит слова Лукича РФБ.
- 15 июня 2023
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