Бэм Адебайо: не думаю, что кто-то сможет быть ещё одним Юдонисом Хаслемом

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо высказался о ветеране команды Юдонисе Хаслеме, для которого минувший сезон НБА стал последним в карьере.

«Я не думаю, что кто-то сможет быть ещё одним Юдонисом», — сказал Адебайо на пресс-конференции.

Хаслем выступает за «Майами» с 2003 года. Минувший сезон Национальной баскетбольной ассоциации был для него это уже 20-м в лиге. Игрок заявил, что планирует завершить профессиональную карьеру по его окончании. Хаслем уже трижды становился чемпионом НБА — в 2006, 2012 и 2013 годах. В минувшем сезоне 43-летний ветеран принял участие в девяти матчах, в которых набирал в среднем три очка.

Ранее пресс-служба «Майами» разместила новый пост в социальных сетях, в котором попрощалась с Юдонисом.

Ветеран Хаслем эмоционально отреагировал на поражение «Майами»: