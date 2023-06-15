Американец Маркос Найт заключил новый контракт с УНИКСом

Казанский УНИКС воспользовался опцией в контракте и продлил соглашение с американским защитником Маркосом Найтом до конца сезона-2023/2024. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Напомним, минувшей весной 33-летний Найт перешёл в УНИКС из «Самары». В составе казанского клуба Маркос провёл 16 матчей, в среднем набирая 10,5 очка (44% из-за дуги), 3,8 подбора, 3,5 результативные передачи и 1,3 перехвата.

Напомним, УНИКС стал победителем Единой лиги ВТБ минувшего сезона. В финальной серии со счётом 4-1 казанцы победили «Локомотив-Кубань». Для УНИКСа этот титул стал первым в турнире. Ранее казанцы четыре раза становились серебряными призёрами Единой лиги ВТБ (2009/2010, 2011/2012, 2015/2016, 2020/2021) и трижды завоёвывали бронзовые медали (2010/2011, 2013/2014, 2018/2019, 2021/2022).