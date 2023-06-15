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Джей Уильямс предположил, каким может быть будущее Джа Моранта после скандала с пистолетом

Джей Уильямс предположил, каким может быть будущее Джа Моранта после скандала с пистолетом
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Бывший игрок НБА в составе «Чикаго Буллз», ныне эксперт Джей Уильямс высказался на тему продолжения карьеры звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта после скандала с оружием.

«Он имеет шанс на величайшую историю искупления грехов в истории баскетбола. Если ты справишься с тем, чтобы пройти всю необходимую терапию и заботиться о своём ментальном здоровье, у тебя всё ещё есть шанс быть лицом НБА», – сказал Уильямс в эфире ESPN.

Напомним, в мае Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодым игроком. Комиссионер НБА заявил, что лига узнала подробности ситуации и объявит о своём решении по инциденту после финальной серии. По слухам, наказанием может стать длительная дисквалификация игрока.

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