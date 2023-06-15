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Гомельский рассказал, какое умение Денниса Родмана отличало его всех игроков в истории НБА

Гомельский рассказал, какое умение Денниса Родмана отличало его всех игроков в истории НБА
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о пятикратном чемпионе Национальной баскетбольной ассоциации Деннисе Родмане. По мнению Гомельского, игра Родмана на подборах отличает его от всех других баскетболистов: завершивших карьеру и играющих сейчас.

«Родман – уникальный баскетболист. Не обладая талантом игрока, набирающего очки, он приносил своим командам огромную пользу игрой в защите и на подборе. То, как собирал подборы Родман, не делал никто до него, да и сегодня не умеют это делать. Талант – он и в Америке талант», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Родман дважды принимал участие в Матче всех звёзд НБА. Признавался лучшим оборонительным игроком лиги (1990–1991).

Блогеры записали пародию на Денниса Родмана:

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