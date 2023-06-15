В «Хит» отреагировали на обвинение Макгрегора в изнасиловании на их матче с «Наггетс»

Пресс-служба «Майами Хит» выступила с заявлением относительно обвинений в адрес экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в изнасиловании. Сообщалось, что инцидент произошёл во время четвёртого матча финала НБА между «Майами» и «Денвер Наггетс». По словам адвоката потерпевшей девушки, Макгрегор заперся с ней в туалете, где принуждал к интимным действиям.

«Мы получили информацию об обвинении и проведём полноценное расследование. До окончания этого расследования мы воздержимся от каких-либо комментариев», — говорится в заявлении «Майами».

Макгрегор присоединился к UFC в 2013 году. Его первым соперником был Маркус Бримедж. Конор победил его в первом раунде. В ближайшем поединке ирландец должен сразиться с Майклом Чендлером. Ожидается, что он состоится в конце года.

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