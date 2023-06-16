Дуэйн Уэйд: утверждать, что игроки без чемпионства не так хороши, — это очень глупо

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд высказался по поводу наличия чемпионства у игроков НБА, приведя в пример Кармело Энтони.

«Утверждать, что игроки без чемпионских титулов не так хороши, — это очень глупо и неразумно. Например, я выиграл чемпионат НБА, но не стал чемпионом в NCAA (студенческий баскетбол в США. — Прим. «Чемпионата») или чемпионом штата, будучи старшеклассником. Это делает меня лучше Кармело Энтони?

Кармело выигрывал NCAA, возможно, ещё несколько крупных школьных соревнований. Чемпионство в НБА случается не только потому, что вы отличный игрок, организация тоже делает свою работу, и вы должны окружить себя правильным составом и талантами», — сказал Уэйд в подкасте Club Shay Shay.