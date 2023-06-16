Во время чемпионского парада «Денвера» два человека были застрелены
Поделиться
Во время парада в честь чемпионства «Денвер Наггетс» в НБА были застрелены два человека, сообщает Fox News.
По информации источника, помимо двух человек, которые мертвы, есть ещё двое пострадавших. Также во время парада пожарная машина сбила полицейского, и есть опасения, что он может потерять ногу.
После победы во вторник в пятой игре и завоевания чемпионства десять человек были застрелены в миле от арены «Наггетс».
НБА. Вряд ли вы об этом читали:
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89. Таким образом, «Наггетс» стали чемпионами НБА. Это их первая победа в НБА.
Комментарии
- 16 июня 2023
-
09:00
-
08:40
-
06:50
-
04:56
-
03:53
-
02:57
-
01:30
-
01:09
-
00:04
- 15 июня 2023
-
23:02
-
22:49
-
22:34
-
21:13
-
20:55
-
20:43
-
20:35
-
19:31
-
19:16
-
18:55
-
18:20
-
18:06
-
17:39
-
16:30
-
16:17
-
15:54
-
15:33
-
14:38
-
13:54
-
13:46
-
13:38
-
12:45
-
12:40
-
11:47
-
11:33
-
10:49
Партнерский контент