Во время чемпионского парада «Денвера» два человека были застрелены

Во время парада в честь чемпионства «Денвер Наггетс» в НБА были застрелены два человека, сообщает Fox News.

По информации источника, помимо двух человек, которые мертвы, есть ещё двое пострадавших. Также во время парада пожарная машина сбила полицейского, и есть опасения, что он может потерять ногу.

После победы во вторник в пятой игре и завоевания чемпионства десять человек были застрелены в миле от арены «Наггетс».

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89. Таким образом, «Наггетс» стали чемпионами НБА. Это их первая победа в НБА.