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Таунс — о чемпионстве «Денвера»: выход «Миннесоты» в плей-офф — более впечатляющая история

Таунс — о чемпионстве «Денвера»: выход «Миннесоты» в плей-офф — более впечатляющая история
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс заявил, что прошлогодний выход его команды в плей-офф является более впечатляющей историей, чем победа «Денвер Наггетс» в финале НБА.

«У нас в «Миннесоте» была более впечатляющая история, потому что у нас был всего лишь месяц на то, чтобы провести подготовку, затем был тренировочный лагерь. Ситуация была такая, что нам надо было срочно наладить игру, и у нас получилось это сделать в кратчайшие сроки.

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«Денвер» делает это уже четыре года подряд, а у нас было лишь четыре месяца на подготовку. Мы играли с ними в первом раунде, они даже уже не общались друг с другом на площадке, все всё знали наизусть», — сказал Таунс на подкасте у Патрика Беверли.

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