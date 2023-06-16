Джерри Уэст — про «Лейкерс»: некоторые новички не проходили даже тренировочный лагерь

Экс-игрок и бывший генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джерри Уэст рассказал, как раньше команда из Южной Калифорнии очень быстро прощалась с новичками с драфта.

«Одни из самых грустных вещей в моей жизни происходили, когда я работал в «Лейкерс» генеральным менеджером. У «Лейкерс» тогда часто был сформированный костяк из 10 человек, места в платёжке было не очень много. И вот приходят молодые баскетболисты с драфта в «Лос-Анджелес», они счастливы, они настроены на работу.

Но по желанию владельца их могли тут же отчислить, они могли не пройти до конца даже первый тренировочный лагерь. Даже ребята из первого раунда драфта! Это одно из самых тяжёлых чувств, что я испытывал, когда наблюдаешь такие истории», — сказал Уэст в подкасте Podcast P with Paul George.