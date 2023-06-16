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Джерри Уэст — про «Лейкерс»: некоторые новички не проходили даже тренировочный лагерь

Джерри Уэст — про «Лейкерс»: некоторые новички не проходили даже тренировочный лагерь
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Экс-игрок и бывший генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джерри Уэст рассказал, как раньше команда из Южной Калифорнии очень быстро прощалась с новичками с драфта.

«Одни из самых грустных вещей в моей жизни происходили, когда я работал в «Лейкерс» генеральным менеджером. У «Лейкерс» тогда часто был сформированный костяк из 10 человек, места в платёжке было не очень много. И вот приходят молодые баскетболисты с драфта в «Лос-Анджелес», они счастливы, они настроены на работу.

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Но по желанию владельца их могли тут же отчислить, они могли не пройти до конца даже первый тренировочный лагерь. Даже ребята из первого раунда драфта! Это одно из самых тяжёлых чувств, что я испытывал, когда наблюдаешь такие истории», — сказал Уэст в подкасте Podcast P with Paul George.

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