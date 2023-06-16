Стефен Карри и Скут Хендерсон провели совместную тренировку

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри провёл совместную тренировку с одним из главных проспектов грядущего драфта — Скутом Хендерсоном.
Совместная тренировка Скута Хендерсона и Стефена Карри:
Несколько недель назад Стеф и Скут объявили о том, что сформировали рабочий дуэт, где Карри будет ментором Хендерсона в вопросах баскетбола, бизнеса и социального влияния. Четырёхкратный чемпион НБА нацелен помочь молодому игроку стать звездой НБА.
Хендерсон является чуть ли не ярчайшим потенциальным новичком лиги после Виктора Вембаньямы. По сообщениям, его должны забрать в диапазоне со второго по пятый выбор. Как сообщают инсайдеры, «Нью-Орлеан Пеликанс» рассматривает возможность обмена Зайона Уильямсона, чтобы получить возможность задрафтовать Скута.
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