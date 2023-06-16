Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри и Скут Хендерсон провели совместную тренировку

Стефен Карри и Скут Хендерсон провели совместную тренировку
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри провёл совместную тренировку с одним из главных проспектов грядущего драфта — Скутом Хендерсоном.

Совместная тренировка Скута Хендерсона и Стефена Карри:

Несколько недель назад Стеф и Скут объявили о том, что сформировали рабочий дуэт, где Карри будет ментором Хендерсона в вопросах баскетбола, бизнеса и социального влияния. Четырёхкратный чемпион НБА нацелен помочь молодому игроку стать звездой НБА.

Хендерсон является чуть ли не ярчайшим потенциальным новичком лиги после Виктора Вембаньямы. По сообщениям, его должны забрать в диапазоне со второго по пятый выбор. Как сообщают инсайдеры, «Нью-Орлеан Пеликанс» рассматривает возможность обмена Зайона Уильямсона, чтобы получить возможность задрафтовать Скута.

Хендерсон — игрок «Пеликанс»?
Источник: «Пеликанс» могут обменять Зайона Уильямсона, чтобы задрафтовать Скута Хендерсона
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023