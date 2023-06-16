Стефен Карри: Скут Хендерсон — уникальный игрок своего поколения

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высоко оценил потенциал одного из главных проспектов грядущего драфта Скута Хендерсона.

«Мы все наблюдали за тем, что показывал Хендерсон в G-лиге. Он поменял игру. Скут — уникальный игрок своего поколения. Он самый лучший бросающий игрок среди всех проспектов будущего драфта», — приводит слова Карри Kurupt Sports в своих социальных сетях.

Несколько недель назад Стеф и Скут объявили о том, что сформировали рабочий дуэт, где Карри будет ментором Хендерсона в вопросах баскетбола, бизнеса и социального влияния. Четырёхкратный чемпион НБА нацелен помочь молодому игроку стать звездой НБА.

Хендерсон является одним из ярчайших потенциальных новичков лиги после Виктора Вембаньямы. В тройку претендентов драфта — 2023 входит и Брэндон Миллер. Известный драфт-аналитик и эксперт по молодым игрокам Джонатан Гивони рассказал о том, что Хендерсон и Миллер недавно прошли просмотр в «Шарлотт Хорнетс», где первый впечатлил скаутскую службу «шершней».

«На этой неделе Скут Хендерсон и Брэндон Миллер прошли просмотр в «Шарлотт». Как мне сказали, Хендерсон был определённо лучшим», — сказал Гивони в подкасте The Lowe Post.