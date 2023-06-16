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Отец рэпера 2Pac раскритиковал Майкла Джордана за недостаточную помощь афроамериканцам

Отец рэпера 2Pac раскритиковал Майкла Джордана за недостаточную помощь афроамериканцам
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Отец иконы хип-хопа 2Pac Билли Гарленд согласился с заявлением сына о том, что Майкл Джордан недостаточно помогал афроамериканцам.

«2Pac критиковал Джордана за недостаточную помощь афроамериканцам? Я согласен. Майкл, конечно, велик, он, конечно, не лучше Леброна Джеймса, но это тема для другого разговора.

Джордан предпочитает продавать кроссовки, он не высказывается о социальных проблемах. Он не встанет на колено в память о погибших афроамериканцах от полицейского насилия. Он не расскажет вам про Джорджа Флойда. Хотя у него есть огромное влияние, он может сделать многое, никто не заберёт его активы.

Поэтому я так люблю Леброна, он высказывается. Белые не очень любят его, давайте будем честными. Но он всё равно говорит о важных вещах и одновременно зарабатывает много денег», — сказал Гарленд в интервью The Art Of Dialogue.

Очередной аукцион Джордана:
Кроссовки Майкла Джордана с его финальной игры с «Ютой» были проданы за $ 1,38 млн
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