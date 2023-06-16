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Перкинс: Таунс, как ты можешь менять игру, если мы порой забываем о твоём существовании?

Перкинс: Таунс, как ты можешь менять игру, если мы порой забываем о твоём существовании?
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Экс-игрок НБА, а ныне аналитик на телеканале ESPN Кендрик Перкинс обратился к центровому «Миннесоты Тимбервулвз» Карлу-Энтони Таунсу в связи с его недавним заявлением, что он своей игрой изменил баскетбол.

«Таунс, как ты можешь менять игру, если мы порой забываем о твоём существовании? Это первое. Второе — Карл, завязывай с интервью. Кто эти люди, кто скажет про тебя, что ты поменял баскетбол? Ты ещё ничего не сделал», — сказал Перкинс в эфире программы First Take.

Таунс на днях заявил в подкасте у Патрика Беверли: «Когда моё время придёт и я завершу карьеру, будут люди, которые скажут, что я изменил игру».

Помимо этого, центровой заявил, что прошлогодний проход «Миннесоты» в плей-офф является более впечатляющим достижением, чем чемпионство «Денвер Наггетс».

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