Игрок «Лейкерс» Коул Суидер: Леброн Джеймс — кумир всей моей жизни

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Коул Суидер, выступающий за фарм-клуб в G-лиге, вспомнил о своём первом взаимодействии со звездой НБА Леброном Джеймсом.

«Первое наше взаимодействие произошло ещё прошлым летом во время Летней лиги. Леброн приехал в Лас-Вегас на несколько дней и посещал наши тренировки, помогая тренеру.

И вот как-то раз на тренировке я вошёл в спортзал. Он разговаривал с Пелинкой и Хэмом. Потом он приходит ко мне и говорит: «Привет, Коул». Я оборачиваюсь и думаю, что это полное безумие. Я его боготворил всю жизнь, мы столько раз с одноклассниками в общежитии пересматривали его хайлайты, например, из плей-офф 2018 года. А теперь он знает моё имя! Полный шок!

Это было интересно, мы пообщались, я задавал ему вопросы. Также я старался приходить раньше, чем он, на тренировки, ибо он был в спортзале уже в семь утра. Меня очень мотивирует его трудолюбие», — рассказал Суидер в подкасте Club Ambition.