Игрок «Лейкерс» Коул Суидер: Леброн Джеймс — кумир всей моей жизни

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Коул Суидер, выступающий за фарм-клуб в G-лиге, вспомнил о своём первом взаимодействии со звездой НБА Леброном Джеймсом.
«Первое наше взаимодействие произошло ещё прошлым летом во время Летней лиги. Леброн приехал в Лас-Вегас на несколько дней и посещал наши тренировки, помогая тренеру.
И вот как-то раз на тренировке я вошёл в спортзал. Он разговаривал с Пелинкой и Хэмом. Потом он приходит ко мне и говорит: «Привет, Коул». Я оборачиваюсь и думаю, что это полное безумие. Я его боготворил всю жизнь, мы столько раз с одноклассниками в общежитии пересматривали его хайлайты, например, из плей-офф 2018 года. А теперь он знает моё имя! Полный шок!
Это было интересно, мы пообщались, я задавал ему вопросы. Также я старался приходить раньше, чем он, на тренировки, ибо он был в спортзале уже в семь утра. Меня очень мотивирует его трудолюбие», — рассказал Суидер в подкасте Club Ambition.
- 16 июня 2023
-
16:18
-
16:08
-
15:50
-
15:37
-
15:35
-
15:26
-
15:23
-
14:57
-
14:46
-
14:08
-
13:56
-
13:53
-
13:47
-
13:10
-
13:02
-
12:10
-
11:36
-
11:21
-
10:34
-
10:04
-
09:23
-
09:00
-
08:40
-
06:50
-
04:56
-
03:53
-
02:57
-
01:30
-
01:09
-
00:04
- 15 июня 2023
-
23:02
-
22:49
-
22:34
-
21:13
-
20:55