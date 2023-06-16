Младший сын Леброна Джеймса набил себе татуировку на 16-летие
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Младший сын Леброна Джеймса Брайс сделал себе татуировку на 16-летие. Что будет изображено на руке у молодого баскетболиста, пока остаётся загадкой.
Брайс — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Также у них есть дочь Жури. Старший сын Леброна Бронни тоже играет в баскетбол и поступил в университет Южной Калифорнии.
Леброн неоднократно заявлял, что его цель — сыграть со своим сыном Бронни за одну команду в НБА. Старший сын будет доступен для выбора на драфте уже в 2024 году. Форвард «Лейкерс» объявил, что перейдёт в любую команду, которая задрафтует его сына.
Брайс Джеймс также показывает большой потенциал и уже в 2026 году также может оказаться в лиге. На данный момент рост игрока уже составляет 198 сантиметров.
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