Монти Уильямс нанял Джаррета Джека на позицию ассистента в «Детройте»

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что новоиспечённый тренер «Детройт Пистонс» Монти Уильямс нанял одним из своих ассистентов экс-игрока НБА Джаррета Джека. Джек уже работал ассистентом Монти в «Финиксе» с 2021 по 2023 год.

Джек провёл в лиге 13 лет с 2005 по 2018 год, где успел выступить за восемь разных команд лиги, проведя в общей сложности 867 игр. Игрок выступал на позиции разыгрывающего.

Работа Джаррета ассистентом в «Финиксе» получала много комплиментов в лиги, его рассматривают как будущего возможного претендента на должность главного тренера.

Это уже второе крупное назначение Уильямса с тех пор, как он пришёл в клуб. Ранее он пригласил в свой штаб экс-главного тренера «Хьюстон Рокетс» Стивена Сайласа.