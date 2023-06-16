Монти Уильямс нанял Джаррета Джека на позицию ассистента в «Детройте»
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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что новоиспечённый тренер «Детройт Пистонс» Монти Уильямс нанял одним из своих ассистентов экс-игрока НБА Джаррета Джека. Джек уже работал ассистентом Монти в «Финиксе» с 2021 по 2023 год.
Джек провёл в лиге 13 лет с 2005 по 2018 год, где успел выступить за восемь разных команд лиги, проведя в общей сложности 867 игр. Игрок выступал на позиции разыгрывающего.
Работа Джаррета ассистентом в «Финиксе» получала много комплиментов в лиги, его рассматривают как будущего возможного претендента на должность главного тренера.
Это уже второе крупное назначение Уильямса с тех пор, как он пришёл в клуб. Ранее он пригласил в свой штаб экс-главного тренера «Хьюстон Рокетс» Стивена Сайласа.
Трагедия в семье Уильямса:
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