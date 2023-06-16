Майк Данливи стал новым генеральным менеджером «Голден Стэйт Уорриорз»

Инсайд ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что «Голден Стэйт Уорриорз» назначил экс-игрока НБА Майка Данливи на должность генерального менеджера команды.

Будучи игроком, Майк провёл в лиге 15 сезонов, где сыграл за шесть разных команд НБА, в том числе за «Уорриорз». «Голден Стэйт» задрафтовал Данливи под третьим номеров в 2002 году, в итоге баскетболист сыграл за команду из Сан-Франциско пять лет.

После завершения профессиональной карьеры Данливи пошёл работать скаутом в свою родную команду. В 2021 году он получил повышение и стал вице-президентом организации по баскетбольным операциям.

Майк заменил Боба Майерса, который ушёл из команды 30 мая 2023 года. Именно Майерс построил династию «Уорриорз», которая сумела выиграть четыре титула за последние десять лет.