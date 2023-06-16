Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ESPN: Майкл Джордан продаст контрольный пакет акций «Шарлотт Хорнетс»

ESPN: Майкл Джордан продаст контрольный пакет акций «Шарлотт Хорнетс»
Комментарии

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан перестанет быть мажоритарным владельцем «Шарлотт Хорнетс», сообщает ESPN US.

По информации источника, бóльшая часть акций шестикратного чемпиона НБА будет продана группе предпринимателей во главе с миноритарным собственником «Атланты Хоукс» Риком Шналлом и Гейбом Плоткиным, уже владеющим долей в «Хорнетс». Сообщается, что стороны уже достигли принципиального соглашения, которое будет подписано в ближайшие дни.

Ожидается, что после продажи доли Джордан останется миноритарным акционером франшизы.

Джордан стал владельцем контрольного пакета акций «Шарлотт Хорнетс» в 2010 году. При Майкле клуб лишь три раза смог выйти в плей-офф НБА и ни разу не преодолел барьер первого раунда.

Материалы по теме
Гений бизнеса. Майкл Джордан может продать «Хорнетс» и заработать свой третий миллиард
Гений бизнеса. Майкл Джордан может продать «Хорнетс» и заработать свой третий миллиард
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023