ESPN: Майкл Джордан продаст контрольный пакет акций «Шарлотт Хорнетс»

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан перестанет быть мажоритарным владельцем «Шарлотт Хорнетс», сообщает ESPN US.

По информации источника, бóльшая часть акций шестикратного чемпиона НБА будет продана группе предпринимателей во главе с миноритарным собственником «Атланты Хоукс» Риком Шналлом и Гейбом Плоткиным, уже владеющим долей в «Хорнетс». Сообщается, что стороны уже достигли принципиального соглашения, которое будет подписано в ближайшие дни.

Ожидается, что после продажи доли Джордан останется миноритарным акционером франшизы.

Джордан стал владельцем контрольного пакета акций «Шарлотт Хорнетс» в 2010 году. При Майкле клуб лишь три раза смог выйти в плей-офф НБА и ни разу не преодолел барьер первого раунда.