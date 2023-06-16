Александр Разумов присоединился к «Самаре»

Форвард Александр Разумов стал игроком баскетбольного клуба «Самара».
«Александр Разумов — новичок «Самары»!
Форвард Александр Разумов, знакомый нашим болельщикам по матчам Суперлиги-1 и Единой лиги ВТБ, продолжит карьеру в «Самаре». Соглашение с игроком рассчитано на один сезон», — сообщает пресс-служба «Самары».
В минувшем сезоне Разумов представлял УНИКС и стал победителем Единой лиги ВТБ в составе команды. Александр принял участие в 20 матчах в составе казанского клуба, в которых в среднем набирал 0,6 очка и делал один подбор.
На протяжении карьеры Разумов также выступал в составе «Триумфа», «Рязани», «Зенита», «Спартака-Приморье», «Новосибирска», «Уфимца» и «Пармы».
«Самара» заняла десятое место в минувшем сезоне Единой лиги и не попала в плей-офф.
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