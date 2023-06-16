Шэмс Чарания: Джа Морант дисквалифицирован на 25 матчей

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение дисквалифицировать разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Источники сообщили The Athletic о том, что НБА отстраняет звезду «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта на 25 игр», — написал Чарания в своём «твиттере».

Напомним, в мае Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодым игроком. В марте этого года Джа был замечен в ночном клубе, когда также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей.

В минувшем сезоне НБА Морант принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 26 очков, совершал 5,9 подбора и отдавал восемь передач.

Согласно контракту, в следующем сезоне Моранту гарантирована максимальная зарплата в размере $ 33 млн. Из-за пропущенных матчей баскетболист недополучит минимум $ 7 млн.