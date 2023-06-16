«Зенит» подписал с Okko соглашение о партнёрстве

Баскетбольный клуб «Зенит» и Okko заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

Соглашение рассчитано на сезон-2023/2024. В рамках партнёрства Okko получит право на трансляцию предсезонного Кубка Кондрашина и Белова и станет домашней платформой для эксклюзивного видеоконтента о жизни «Зенита». Сотрудничество также предполагает взаимные привилегии для болельщиков баскетбольного клуба «Зенит» и пользователей Okko в рамках билетной программы, подписок и других направлений.

«Наше сотрудничество с Okko абсолютно закономерно. Это онлайн-кинотеатр, который, пожалуй, больше всех уделяет внимание расширению спектра спортивных трансляций, включая эксклюзивные, в том числе оказывает особое внимание баскетболу, что для нас наиболее важно. Мы рады, что наши болельщики получат возможность ещё больше быть с «Зенитом» благодаря отдельному клубному каналу. В новом сезоне мы вместе с Okko постараемся сделать трансляцию традиционного Кубка Кондрашина и Белова на самом высоком уровне. И это только начало», — приводит слова генерального директора БК «Зенит» Александра Церковного сайт клуба.