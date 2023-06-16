Джа Морант — о дисквалификации: обещаю, что стану лучше, надеюсь, вы дадите мне шанс

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант высказался после отстранения Национальной баскетбольной ассоциацией на 25 матчей.

«У меня было время подумать и понять, сколько боли я причинил окружающим. Я хочу извиниться перед НБА, «Мемфис Гриззлиз», моими партнёрами по команде и жителями Мемфиса. Лига дала мне возможность стать профессиональным спортсменом, её руководство поддерживало меня, и я извиняюсь за тот вред, что я причинил. Также прошу прощения у детей, для которых я был примером для подражания, за то, что подвёл вас. Обещаю, что стану лучше. Извиняюсь перед своими спонсорами и своими поклонниками. Я заглажу вину перед вами, обещаю.

Я проведу межсезонье и период дисквалификации, продолжая работать над своим поведением и психическим здоровьем. Я обязательно буду тренироваться, чтобы быть готовым выйти на площадку, когда можно будет вернуться. Знаю, что моим партнёрам по команде будет непросто без меня на старте сезона. Мне очень жаль.

Надеюсь, со временем вы дадите мне шанс доказать, что я лучше, чем тот человек, которого вы видели прежде», — приводит слова Моранта инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём «твиттере».

Напомним, ранее НБА объявила о дисквалификации Моранта на 25 матчей после демонстрации огнестрельного оружия во время трансляции в социальной сети.