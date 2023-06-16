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Эдриан Войнаровски: Морант должен чётко продемонстрировать, что его поведение меняется

Эдриан Войнаровски: Морант должен чётко продемонстрировать, что его поведение меняется
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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски высказался по поводу 25-матчевой дисквалификации разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Я согласен с тем, что сказал Адам Сильвер. Должна быть чёткая демонстрация того, что его поведение меняется, что его жизненный выбор меняется», — сказал Войнаровски в эфире программы First Take.

Напомним, Национальная баскетбольная ассоциация объявила о дисквалификации Моранта на 25 матчей за публичную демонстрацию огнестрельного оружия. В мае баскетболист был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодым игроком. В марте этого года Джа был замечен в ночном клубе, когда также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей.

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