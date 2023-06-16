Эй Смит: Морант, никто не верит тебе и твоим словам, ведь ты уже солгал однажды

Известный телевизионный эксперт Стивен Эй Смит прокомментировал заявление разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта после дисквалификации на 25 матчей, в котором игрок извинился перед болельщиками, партнёрами, клубом и Национальной баскетбольной ассоциацией.

«Джа Морант, тебе никто не верит. Никто. Это не легкомысленное заявление, я фанат Джа Моранта. Он суперзвезда, и я хочу, чтобы баскетбол прославлял его долгие годы. Я говорю от имени всех присутствующих, имени ESPN и мира спорта, почему мы не должны верить тебе. Дело в том, Джа Морант, что ты уже солгал.

Морант должен понять, что ему не верят, никто не верит ничему из того, что он говорит прямо сейчас. Ты действительно хочешь что-то доказать своей игрой?.. Мы знаем, на что ты способен на баскетбольной площадке, но сейчас это всего лишь элемент шоу, когда дело касается твоего характера.

К сожалению, это дисквалификация, которую Морант заслужил. И дисквалификация, которую он получил заслуженно, произошла не из-за ошибок, действий или чего-то ещё. Это всё из-за того, что он заверил Адама Сильвера, что он оценил значимость и серьёзность ситуации в первом случае, когда он был дисквалифицирован всего на восемь игр, а затем он снова сделал это, что означает, что Адам Сильвер почувствовал себя преданным, потому что Джа Морант посмотрел ему в лицо и сказал одно, а за его спиной сделал другое и совершил ошибку», — сказал Эй Смит в эфире программы First Take.