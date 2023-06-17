Велимир Перасович продлил контракт с УНИКСом
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заключил новое соглашение с казанским клубом.
«Баскетбольный клуб УНИКС достиг договорённости о продолжении сотрудничества с главным тренером Велимиром Перасовичем. Новый контракт с 58-летним хорватским специалистом подписан по схеме «1+1», — сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Велимир Перасович возглавил казанскую команду в июне 2021 года. В минувшем сезоне УНИКС под руководством хорватского тренера впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В финальной серии казанцы уверенно взяли верх над краснодарским «Локомотивом-Кубань» (4-1).
Годом ранее команда во главе с Перасовичем завоевала бронзовые медали Единой лиги ВТБ и претендовала на попадание в плей-офф Евролиги.
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