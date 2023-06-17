Перасович: каждый в УНИКСе хочет повторить успех 2023 года
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после заключения нового контракта с клубом рассказал о задачах на сезон – 2023/2024.
«В минувшем сезоне мы выиграли Единую Лигу ВТБ, и каждый из нас хочет повторить этот успех в следующем году. С такими амбициями мы и будем работать в новом сезоне. Летний период крайне важен для построения команды, и мы готовы усердно трудиться», — приводит официальный сайту УНИКСа слова Перасовича.
В 2023 году УНИКС впервые стал победителем Единой лиги ВТБ и чемпионата России. В ходе плей-офф казанцы обыграли «Парму-ПАРИ» 3-0, в полуфинале — «Зенит» 4-3, а финале — «Локомотив-Кубань» 4-1. Перасович работает с УНИКСом с июня 2021 года. Его новый контракт с клубом подписан по схеме «1+1».
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